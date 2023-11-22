Сушинский: «Авангард» — команда одного звена? «Металлург» так выиграл чемпионат

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский ответил на вопрос, является ли омский клуб командой одного звена.

«Авангард» — команда одного звена? Если мы вспомним «Металлург», то это тоже была команда одного звена, но они выиграли чемпионат. Сейчас его тяжело выиграть в нынешнем хоккее таким способом, нужен ещё как минимум вратарь. Мишуров показывает хорошую игру, Проскуряков до травмы играл очень неплохо. Он внёс большой вклад в уверенность команды и защитников.

Возвращаясь к одному звену, отмечу, что, когда я ещё играл и другие ребята, у нас тоже были свои звенья. У Казани была тройка Зарипов — Зиновьев — Морозов, в «Металлурге», помимо Мозякина, Коваржа и Зарипова, раньше зажигали братья Корешковы. Два таких звена найти сложно. Одно звено всегда должно состоять из лидеров, тем более ребята в «Авангарде» в лице Ткачёва, Спунера и Буше решают в неравных составах и в овертаймах. Спунер здорово вписался вместо ушедшего Найта? Есть некоторые проблемы в обороне для Райана, он действительно вписался в коллектив. Игровой, забивной центральный нападающий», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.