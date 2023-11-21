«Авангард» тащит одно звено, «Ладе» «везёт». Итоги первой половины сезона КХЛ, Восток

Продолжаем разбирать положение команд КХЛ к середине регулярного сезона. Вчера речь шла о Западе, сегодня поговорим о Востоке, который и в прошлом году казался намного плотнее, и является таковым сейчас:

«Адмирал»: 12-е место, 31 игра, 22 очка

В прошлогоднем успехе «Адмирала» сошлось очень многое: абсолютно инопланетная даже с учётом системы Тамбиева игра Никиты Серебрякова, получивший полную свободу рук Либор Шулак, который разгонял многие атаки команды и большинство, которое одно время вытягивало всё нападение «Адмирала». Шулак ушёл, Серебрякова удалось сохранить титаническими усилиями, но скоро вратарь захандрил и сам захотел в Петербург. В НХЛ тоже есть проблема удерживания игроков на географически неудобных рынках, и в теории «Адмирал» мог обеспечить своё будущее, как «Северсталь» обменом Подъяпольского, но сработал очень слабо, получив двух игроков лишь в аренду.

Параллельно всю полноту власти во Владивостоке, судя по увольнению спортивного директора, получил Леонид Тамбиев. Это редкий случай, когда выживает тренер, а не менеджер, чему уже удивились некоторые эксперты — с другой стороны, а сейчас в Приморье можно заманить тренера получше? Тамбиев на всех уровнях показывал, что умеет выжимать максимум из своих команд. Проблема только одна: от его стиля можно просто устать.

Даже сейчас нельзя сказать, что «Адмирал» вывалился из борьбы за плей-офф — посмотрите, как бодро спуртанул тот же «Витязь», который на Западе уже маячит за спиной у конкурентов. Однако сейчас во Владивостоке уже фактически строят команду на новый сезон, и сложно представить, что слаживание будет быстрым.

«Барыс»: 11-е место, 34 игры, 25 очков

«Барыс» уже давно вынужден балансировать: и сборной нужны результаты, и клубу. Ещё в памяти ситуация из 2020-го, когда десяток специалистов были связаны с клубом по слухам, но никто не захотел вешать на себя ярмо совместителя. Второй заход Андрея Скабелки в Астану получился удивительно безыдейным, и назначение Галыма Мамбеталиева, который успешно провёл ЧМ-2023 без натурализованных игроков в составе, выглядело логичным.

Однако уровень условных словенцев на ЧМ и хотя бы середняков КХЛ слишком сильно отличается. Новое поколение казахстанского хоккея, мягко говоря, не радует — это было видно на недавнем Кубке Будущего в Петербурге, где казахстанская U20 проиграла нашей 1:12 и даже от юниоров на два года младше пропустила девять раз. Местных подготовленных кадров пока нет, и они не вырастут магически от увеличения игрового времени.

Галым Мамбеталиев и «Барыс» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Лучший «Барыс» в КХЛ мы видели с двумя пятёрками топовых легионеров — но так уж ли стоит подбирать на рынке явных середняков типа Камары и Червены? За редкими исключениями местные хоккеисты не потянули, и «Барыс» недавно подписал ветеранов Даниила Апалькова и Евгения Рымарева, давно не игравших в КХЛ. В теории на одной тройке Оберга и Барбера можно было бы ехать, но вернувшийся в Астану Эдди Паскуале проводит чудовищный сезон в воротах, и странно, что герой ЧМ-2021 Никита Бояркин пока не получил ни шанса в этом году. Без новых Найтов и Валков шансы клуба на плей-офф нулевые.

«Нефтехимик»: 10-е место, 32 игры, 31 очко

Даже страшно представить, куда забрался бы «Нефтехимик», если бы не проваливал старты сезона. Сентябрьский спад нижнекамской команды был не таким чудовищным, как в прошлом году — но если в прошлом году «НХ» играл лучше, чем набирал очки, то сейчас и содержание матчей было заметно унылее. «Нефтехимик» то ли отказался от своего вертикального стиля, основанного на бросках, то ли игроки не выполняли установку, но получалось мало что, а вратарская бригада, как и на старте прошлого сезона, вновь подвела.

Отметим нижнекамскую селекцию: по ходу сезона команде удалось вытащить нескольких перспективных форвардов, которых удаётся перезагрузить. «Нефтехимик» воссоединил старую омскую связку Соколов — Жукенов, которая пока замолчала после пары удачных матчей, но имеет большой потенциал, вытащил из системы «СЮ» доминировавшего в ВХЛ, но вообще не получавшего шанса в основе Скорикова. Отлично вписался в состав Сетдиков, который играл в свой лучший хоккей у Олега Леонтьева ещё в «Горняке».

Пока удивил только обмен Дмитрия Николаева, который вроде бы выглядел человеком, призванным решить вратарские проблемы команды на годы вперёд. Однако на новом месте Николаев получил лишь 20 минут в проваленной игре со «Спартаком», чаще даже не был заявлен вторым и в результате уехал в тот же… «Спартак» в обмен на пока не заигравшего в КХЛ Точилкина. А ведь в СКА уехал один из лучших местных молодых игроков Нугманов.

«Амур»: 9-е место, 33 игры, 32 очка

Весной «Амур» был объектом шуток: команда якобы закидывала деньгами всех звёздных НСА подряд, получила кипу отказов, но смогла сконструировать крепкую защиту и заполучить несколько громких имён в атаку лице Егора Коршкова и Александра Хохлачёва. Возвращение Андрея Мартемьянова, который выжимал максимум из любых команд, вроде бы должно было обеспечить Хабаровску относительно комфортное место в середине конференции — но на самом деле меньше «Амура» забивает только «Адмирал».

Во что играет «Амур» при Мартемьянове, понять сложно. Периодически у «тигров» вроде бы получается следовать тем принципам, которые тренер берёт с собой из команды в команду, но у команды нет ни контратакующего задора «Автомобилиста»-2018/2020, ни скучной эффективности «Сибири»-2021, ни яростного прессинга «Сибири»-2022. На отрезках в пару матчей это просыпается, но потом снова скатывается в какую-то серость, с которой рука об руку идёт накручивание бросков в стиле плей-оффного «Вегаса» при Питере Дебуре.

Александр Хохлачёв Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Путь прошлогоднего «Амура» с арендованными звёздочками не имел долгосрочного будущего, но это хотя бы было весело — сейчас нет ни очков, ни стабильной игры. Впрочем, травма Алекса Бродхёрста очень бьёт по Хабаровску: за его спиной в команде вообще нет креативных центров (большой вопрос к летней селекции), но скоро канадец должен вернуться в состав. Правда, почему того же Хохлачёва даже не пробовали на этой позиции — другой вопрос к тренерам.

«Сибирь»: 8-е место, 33 очка, 33 матча

«Сибирь» вроде бы иногда выдаёт концерты и яркие матчи, но на один образец нового атакующего стиля приходится две-три игры полной хандры. Попытка за межсезонье резко изменить стиль и при этом оставаться конкурентоспособными изначально выглядела абсурдно, и пока её осуществление не впечатляет.

Подготовительной работы почти не было: хотим играть в атакующий хоккей. А как, почему? А вот хотим, и всё!

Нельзя ведь сказать, что Дэвид Немировски в «Торпедо» имел репутацию человека, который развивал молодёжь и играл системно — но почему-то стало популярным мнение, что ларионовское «Торпедо» основано именно на его багаже. Напомним, из 10 лучших бомбардиров нижегородского клуба последнего сезона в клубе не осталось никого, сейчас это почти что новая команда. Система Немировски скорее основана на бессистемности, это атакующий хаос, и сложно было ожидать, что этот тренер сделает из честных бойцов технарей, которые будут разрывать.

Стоит отметить, что травма Тревора Мёрфи очень сильно ударила по команде. Канадец — не только лучший атакующий защитник лиги по уровню чистого мастерства, но и чуть ли не единственный игрок такого плана в команде. Хорошо, когда есть Прохоркин, Бек и другие технари — а кто будет кормить их передачами из своей зоны? Неудивительно, что большинство «Сибири» без подвижного защитника развалилось и является вторым худшим в лиге.

«Трактор»: 7-е место, 32 игры, 39 очков

Происходящее в «Тракторе» так и хочется назвать медовым месяцем. Назначение Алексея Заварухина и его превращение в полноценного главного тренера вызвало взрыв энтузиазма — это видно по видео, где радостные игроки обливают из бутылочек Заварухина, потерявшего в должности две буквы. Новый главный шутит на видео, откровенен в интервью любых видов и не отказывается от ролей в промороликах клуба.

Впрочем, без игровых изменений всё это было бы бессмысленно — а ведь с первых матчей Заварухина «Трактор» заиграл так, как должен был, и так, как мог с самого начала сезона с таким потенциалом состава. В атаку и с хорошим прессингом Челябинск играл ещё на предсезонке, но это куда-то испарилось после начала регулярки и вернулось после ухода Анвара Гатиятулина. Невероятную форму набрал Максим Шабанов, от которого ожидали прорыва ещё после прошлогодней предсезонки, а он выдал рекордную серию результативности сейчас.

Алексей Заварухин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смущает только периодически проявляющаяся нестабильность команды — ведь иногда тренеру надо брать кнут или даже кое-что пожёстче. Говорят, Гатиятулина во многом сгубила именно чрезмерная мягкость к игрокам, а в «Тракторе» пока атмосфера как будто чересчур весёлая. Скоро надо будет работать — и много.

«Салават Юлаев»: 6-е место, 32 игры, 39 очков

«СЮ» начала сезона представлял собой фантастически печальное зрелище. Конечно, наивно было бы полагать, что команда, которая летом не потратилась на звёздных игроков и не очень весело играла летом, начала бы демонстрировать тот самый «матур хоккей», который был обещан. Но прошлогодний «Салават» зачастую агрессивно играл без шайбы, компенсируя грамотной обороной отсутствие яркой атаки — а в начале этого сезона «СЮ» производил впечатление клуба, где никому ничего не надо.

Непонятно, какую волшебную палочку обнаружили Виктор Козлов или Ринат Баширов, но в начале октября уфимцы неожиданно для многих забросили шесть шайб неостановимой на старте «Магнитке», а потом атака «Салавата» включилась на полную мощь, выдавая концерты уровня эпохи Быкова – Захаркина. Конечно, долго этот отрезок не продлился, но прямо сейчас «СЮ» снова показывает тот уровень, к которому мы за эти годы всё-таки привыкли.

Стоит отметить то, что «Салават», пусть и с опозданием, привёз в КХЛ хороших легионеров. Мы привыкли, что в последнее время к нам едут либо люди, совсем не тянущие уровень, либо получившие в Америке какие-то проблемы, но Ливо и Мелош сразу показали себя хорошо и помогли «СЮ» наконец-то обзавестись глубиной состава, от отсутствия которой клуб страдал в сентябре.

«Автомобилист»: 5-е место, 34 игры, 40 очков

Пока главная эмоция от «Автомобилиста» к половине сезона — это отсутствие эмоций. Редкий матч уральской команды дарит бурю, искру и «тотал больше»: лучшими игроками обычно становятся вратари. От команды, которая на старте прошлого сезона доминировала в позиционных атаках и выжигала большинством, от такого подбора исполнителей все ожидали несколько большего.

Топ-6 клуба по именам выглядела солиднейше, но почти никто из местных звёзд не играет на своём уровне. Широков, кажется, не смог полноценно восстановиться после травмы в прошлом году, начал иногда попадать в запас и потерял капитанскую нашивку. У Мэйсека сбился прицел из любимой позиции в левом круге (и в целом с большинством большие проблемы), двужильный Валк после отличного прошлого сезона резко потух, надежда на возрождение связки Бывальцев – Ли полностью провалилась, и Ли уже отправлен на драфт отказов.

Сергей Широков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но есть и хорошие новости: оборона и вратарский дуэт «Авто» — на уровне. Конечно, команда Николая Заварухина в этом году не старается затоптать всех активностью и всегда осторожно играет на удержание, но даже так второе место по пропущенным на Востоке впечатляет. В дуэте Аликин — Галкин на первый план неожиданно вырвался более молодой Владимир, который прямо сейчас делит третье место в КХЛ по проценту сейвов. Может, за счёт этого в клубе рассчитывают преодолеть проклятый первый раунд?

«Ак Барс»: 4-е место, 32 матча, 40 очков

Часть про «Ак Барс» будет самой короткой — очень сложно оценивать регулярку команды, которой в гладком сезоне напрягаться особенно-то и не надо. Зинэтула Билялетдинов в регулярке не работал на износ даже в чемпионские годы, поэтому нынешний спад казанского клуба выглядит неизбежным в формате 68-матчевого сезона, который нереально сложно пройти стабильно. Лучше он будет в ноябре, чем в марте.

Так что селекция «Ак Барса» пока будет вызывать больше интереса. Как менеджмент клуба справится с переизбытком креативных вингеров и как решит ситуацию с Дамиром Жафяровым? Сможет ли возродить свою карьеру очень долго не игравший Алексей Марченко? Как покажет себя в КХЛ разрывавший в юниорских лигах скандалист Митчелл Миллер? Первые ответы на эти вопросы мы можем получить уже в конце этого года.

«Лада»: 3-е место, 34 матча, 44 очка

Когда тольяттинский клуб в предсезонных прогнозах надёжно отправляли на дно таблицы, то не учитывалась одна удивительная закономерность КХЛ: новички лиги обычно прыгают выше головы. «Медвешчак» и «Куньлунь» в своих первых сезонах выходили в плей-офф и больше этого не делали, поднявшаяся из ВХЛ «Югра» сразу же попала в кубковую восьмёрку, собранный за пару месяцев «Адмирал» весной 2014-го потрепал «Металлург» в Кубке Гагарина.

Ещё на предсезонке, играя не в полном составе, «Лада» выглядела кусачей, системной и глубокой командой, против которой очень сложно играть. Щедрость СКА, который не поверил во Владислава Подъяпольского, позволила «Ладе» получить вратаря, вокруг которого можно строить команду. Несмотря на то что перед сезоном обсуждался десант из «СКА-Нева», пока эту команду ведут за собой удачно подобранные иностранцы и возрождающие карьеру ветераны типа Шумакова и Кугрышева.

Ну и нельзя не отметить роль тренеров — Олег Браташ никогда не работал главным тренером в КХЛ или Суперлиге, его помощник Павел Десятков долгое время работал в середняках ВХЛ, но этот тандем смог создать команду, которая умеет пить у всех кровь и надёжно играет в меньшинстве. Браташ, правда, на всех пресс-конференциях говорит о «везении», словно передавая привет каким-то невидимым ненавистникам.

«Авангард»: 2-е место, 32 матча, 45 очков

Возвращение Владимира Ткачёва в родную команду, которое стало недешёвым, судя по всему, спасает сезон «Авангарда». Форвард, который так и не уехал в НХЛ, позволил «ястребам» вновь иметь лучшую первую тройку КХЛ с огромным отрывом. Михаил Кравец использует своих главных звёзд во всех возможных ситуациях — Ткачёв может провести смену на четыре минуты, Буше кладёт дубли в меньшинстве.

Впрочем, несмотря на невероятный ход команды, смущают глубина и вратарская позиция. Ещё летом было понятно, что «Авангард» набирал второе-третье звено в экстренном режиме на фоне контрактных споров и перемен в руководстве — однако ситуация, когда три лучших игрока вне первого звена набирают меньше очков, чем один Райан Спунер, нормальной не выглядит. Это вопросы уже к Кравцу — конечно, игроки типа Гераськина и Николишина не суперзвёзды, но могут набирать больше, чем есть сейчас. Вратарская чехарда тоже смотрится странно — клуб, который выдал кредит доверия Василию Демченко, потерял в нём уверенность после нескольких неудач.

Первое звено «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Впрочем, «Авангард» должен усилиться в ближайшее время. Давно ходят слухи о том, что основной претендент на Жафярова — именно омский клуб, а сейчас коллеги передают, что омичи могут подписать ещё одного вратаря и искать второго центра-иностранца вместо Шулака. После этих трансферов все расклады вокруг «Авангарда» могут измениться.

«Металлург»: 1-е место, 34 матча, 48 очков

Единственное, о чём сейчас могут жалеть в Магнитогорске — цена, которую клуб получил за Голдобина. Данила Квартальнов не всегда попадает в состав и на данный момент набирает в 24,5 раза меньше очков, чем форвард «Спартака» (2 против 49). А так сейчас странно читать то, что писалось после неудачной серии «Магнитки»: было понятно, что омолодившийся «Металлург» будет иметь резкие спады. Главным был вопрос выхода из кризиса.

Назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб выглядело странным и популистским шагом, но пока оно оказывает почти чудотворный эффект. Большинство, которое у «Магнитки» хромало и традиционно было слабой стороной команд Андрея Разина, заискрило, стало отличаться в каждом матче и пробило заветную отметку в 20%. Молодёжь «Металлурга», которая сделала шаг вперёд, хвалит нового тренера.

Теперь в плей-офф ключевым будет вопрос стабильности и вратарской бригады. 20-летний Илья Набоков ярко заявил о себе и фактически переиграл Артёма Загидулина, но сохранит ли он свою форму на весь сезон? Этот же вопрос стоит и к многим молодым команды: тот же Никита Гребёнкин тоже играет слегка «серийно». Этот год для «Металлурга» якобы должен был стать переходным, но аппетит приходит во время еды.