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«Сибирь» прервала трёхматчевую серию поражений, одолев дома «Сочи»

«Сибирь» прервала трёхматчевую серию поражений, одолев дома «Сочи»
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 17-й минуте первого периода Иван Климович с передач Никиты Ефремова и Николая Прохоркина открыл счёт в матче. Менее чем через минуту Артём Михеев с передач Никиты Шашкова и Алексея Яковлева удвоил преимущество хозяев.

В середине второй двадцатиминутки Кирилл Рассказов с передачи Артура Тянулина одну шайбу «Сочи» отыграл. На 13-й минуте периода Семён Ибрагимов с передач Антона Сагадеева и Джереми Бракко восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Сергей Дубакин с передачи Николая Прохоркина вновь вывел новосибирский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Владимир Михалёв с передачи Владимира Бутузова сделал счёт 4:2. В конце матча Алексей Яковлев установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Климович (Ефремов, Прохоркин) – 16:12 (5x4)     2:0 Михеев (Шашков, Яковлев) – 17:05 (5x5)     2:1 Рассказов (Тянулин) – 29:23 (5x5)     2:2 Ибрагимов (Сагадеев, Бракко) – 32:19 (5x5)     3:2 Дубакин (Прохоркин) – 36:49 (5x4)     4:2 Михалёв (Бутузов) – 44:40 (5x5)     5:2 Яковлев (Шашков) – 58:59 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 25 ноября. «Сочи» отправится во Владивосток на гостевой матч с «Адмиралом» 24 ноября.

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