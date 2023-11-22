«Сибирь» прервала трёхматчевую серию поражений, одолев дома «Сочи»

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 17-й минуте первого периода Иван Климович с передач Никиты Ефремова и Николая Прохоркина открыл счёт в матче. Менее чем через минуту Артём Михеев с передач Никиты Шашкова и Алексея Яковлева удвоил преимущество хозяев.
В середине второй двадцатиминутки Кирилл Рассказов с передачи Артура Тянулина одну шайбу «Сочи» отыграл. На 13-й минуте периода Семён Ибрагимов с передач Антона Сагадеева и Джереми Бракко восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Сергей Дубакин с передачи Николая Прохоркина вновь вывел новосибирский клуб вперёд.
На пятой минуте третьего периода Владимир Михалёв с передачи Владимира Бутузова сделал счёт 4:2. В конце матча Алексей Яковлев установил окончательный счёт в матче.
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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сибирь» сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком» 25 ноября. «Сочи» отправится во Владивосток на гостевой матч с «Адмиралом» 24 ноября.
- 22 ноября 2023
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