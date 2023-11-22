Окулов дал оценку первой половине сезона для ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал итоги первой половины сезона для армейского клуба.

«Как оценю первую половину сезона? Если говорить о личных результатах, то на 6-7 из 10. Пока не всё получается, мало голов, могу забивать больше. Где-то многовато пропускаем, хотя в последнее время потихоньку это исправляем, начинаем набирать очки. Если говорить о команде, то, к сожалению, дела похуже. Мы не очень хорошо идём в турнирной таблице. Надеюсь, это выправится. Сейчас начинается хорошая часть сезона — все вкатились, набрали форму, почувствовали, как играть. Будем набирать обороты и подниматься выше», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате» завтра, 23 ноября, в 10:00 мск.