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Окулов: глобально ЦСКА не так важно занять первое место в регулярке

Окулов: глобально ЦСКА не так важно занять первое место в регулярке
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов ответил на вопрос, насколько важно для армейской команды занять первое место в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Глобально ЦСКА не так важно занять первое место в регулярке. Но как спортсмену, который получает удовольствие от игры, мне хочется выигрывать каждый матч. Победы поднимают в таблице. Надо мыслить так каждый день — сначала выигрывать у самого себя, а затем у противника», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне на счету Окулова 28 матчей, где форвард набрал 24 (5+19) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате» завтра, 23 ноября, в 10:00 мск.

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