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«Шансы действительно хорошие». Купер — о возвращении Василевского в ближайших матчах

«Шансы действительно хорошие». Купер — о возвращении Василевского в ближайших матчах
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о возможном возвращении российского вратаря клуба Андрея Василевского в ближайших трёх выездных матчах клуба.

«Шансы [на возвращение в этих матчах] действительно хорошие», — приводит слова Купера журналист Эрик Эрлендссон в соцсети Х (ранее Twitter).

В ближайшем выездном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 ноября сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз», 28 ноября — с «Колорадо Эвеланш», 29 ноября — с «Аризоной Койотс».

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.

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