«Мне выпал счастливый билет». Саморуков — о подписании контракта с «Питтсбургом»

Российский защитник Дмитрий Саморуков прокомментировал подписание двустороннего контракта до конца сезона с «Питтсбург Пингвинз».

«Я очень счастлив. Думаю, мне выпал счастливый билет. Это хорошее место, здесь трудно не получать удовольствие каждый день.

Я вообще не знал английского, когда подростком приехал играть в OHL. Со мной просто разговаривали парни, и именно так я научился», — приводит слова Саморукова журналистка Мишель Крекиоло в соцсети Х (ранее Twitter).

Нынешний сезон 24-летний Саморуков начал в АХЛ, выступая за фарм-клуб «пингвинов», «Уилкс-Бэрри». В 15 матчах россиянин набрал 5 (1+4) очков. Всего на счету Саморукова три сыгранных матча в НХЛ — два за «Сент-Луис» и один за «Эдмонтон». В них он не отметился результативными действиями.