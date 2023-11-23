Окулов: в первом месяце сезона я совсем расслабился. Думал, всё пойдёт по накатанной

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о старте текущего регулярного сезона КХЛ и словах известного функционера и эксперта Леонида Вайсфельда о талантах игрока.

«Леонид Вайсфельд говорил, что я эксплуатирую свой талант? Обсуждали это с родителями. Не до конца поняли, у нас разделилось мнение — родители считают, что он говорил только про этот сезон, а мне показалось, что он говорит про всю мою карьеру. Если речь только о начале сезона, то в какой-то степени он прав. В первом месяце я совсем расслабился и думал, что всё пойдёт по накатанной. Но если говорить про карьеру в целом, то это далеко не правда. Я прошёл через очень тяжёлые моменты, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь. Останусь при таком мнении — если речь была в общем про мою карьеру, то я не согласен. Если же Вайсфельд говорил только про начало сезона, то он был прав», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате» сегодня, 23 ноября, в 10:00 мск.