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Окулов рассказал, почему решил остаться в ЦСКА

Окулов рассказал, почему решил остаться в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, почему решил остаться в армейском клубе.

«Почему решил остаться в ЦСКА? Если честно, были другие хорошие предложения. Но факторы команды, коллектива сыграли роль. У меня жена, двое детей, которые пошли в детский сад, это тоже немаловажный момент. Мы обжились в Москве. Всё свелось к тому, что пока я хочу играть за ЦСКА. Дай бог, чтобы в будущем мы тоже будем нужными друг другу. В руководстве, тренерском штабе и коллективе меня всё устраивает, я полностью доволен», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате»:

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