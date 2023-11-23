Окулов рассказал, почему решил остаться в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, почему решил остаться в армейском клубе.

«Почему решил остаться в ЦСКА? Если честно, были другие хорошие предложения. Но факторы команды, коллектива сыграли роль. У меня жена, двое детей, которые пошли в детский сад, это тоже немаловажный момент. Мы обжились в Москве. Всё свелось к тому, что пока я хочу играть за ЦСКА. Дай бог, чтобы в будущем мы тоже будем нужными друг другу. В руководстве, тренерском штабе и коллективе меня всё устраивает, я полностью доволен», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате»: