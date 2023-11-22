Президент «Коламбуса»: Воронков — светлое пятно в нашем составе

Президент по хоккейным операциям «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон высказался об игре российского нападающего Дмитрия Воронкова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Воронков — светлое пятно в нашем составе. Напрямую Дмитрий может общаться только с россиянами, но он знает, что делать на льду. У него много позитивных моментов, если приглядеться», — сказал Дэвидсон в интервью The Athletic.

После 19 матчей «Коламбус» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, имея в активе 12 очков.

23-летний Дмитрий Воронков в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги провёл 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.