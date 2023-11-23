Окулов: если бы не остался в ЦСКА, «Локомотив» был бы одним из главных вариантов

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, что, если бы не остался в армейском клубе, то с большой долей вероятности перешёл бы в ярославский «Локомотив».

«Был ли реален вариант с переходом в «Локомотив»? Да, мы общались. Если бы не ЦСКА, это был бы один из главных вариантов. Много разговоров не было. Когда начался плей-офф, я сказал агенту, что не хочу вести ни с кем переговоры в этот период. Потом мы доиграли, и ЦСКА сразу обозначил предложения. Ещё до подписания контракта я сказал, что хочу там остаться. Рад, что клуб ещё нуждается во мне», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне на счету Окулова 28 матчей, где форвард набрал 24 (5+19) очка.