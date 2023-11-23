Окулов: я обязан забивать больше, чем делаю это на сегодняшний день

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о своей результативности в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Мало забиваю? Мы общались с Сергеем Викторовичем Фёдоровым один на один. Он говорил, что я могу забивать больше. Это не было каким-то упрёком с его стороны. Он верил в меня в этот период. Сам понимаю, что у меня есть моменты и необходимый уровень мастерства. Я обязан забивать больше, чем делаю это на сегодняшний день.

Злые языки уже чуть ли не обменивать собирались? Без этого никуда. Можно из года в год всё и всем доказывать, а потом месяц не показывать нужный уровень — и все уже хотят тебя обменять (улыбается)», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.