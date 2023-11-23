Окулов: молодёжь ЦСКА должна подталкивать взрослых игроков не расслаблять булки

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о влиянии молодых игроков на армейскую команду.

«ЦСКА не хватает свежей крови? Ей должны быть наши молодые ребята, воспитанники. Менять что-то?.. Многие ребята столько лет провели в команде, через такое прошли… Они из года в год доказывают, что достойны здесь играть и дальше. Свежую кровь должны давать ребята из молодёжки, приходить сюда и играть с горящими глазами. Я пришёл сюда после пары лет в «Сибири», успел забить свои голы в КХЛ там, но всё равно заново доказывал, что достоин быть здесь, потому что ЦСКА — клуб с большой буквы. Поэтому прилив должен идти от наших молодых ребят. Они должны подталкивать взрослых игроков — меня, Серёжу Плотникова, Мишу Григоренко — не расслаблять булки (улыбается)», — сказал Окулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.