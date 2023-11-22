Известный агент Шуми Бабаев рассказал о посещении матчей НХЛ в Швеции и встрече с российскими игроками клубов лиги.

«Мне очень понравился новый формат. Раньше было две команды, которые проводили две игры между собой. А сейчас был формат четыре дня — четыре разных матча, и это очень интересно и перспективно. Всё время были почти полные трибуны, очень хорошая, позитивная атмосфера. Было видно, что это другой хоккей — другая скорость игры и принятия решений, очень высокий уровень исполнителей. Понятно, что НХЛ — хоккей номер один в мире, там играют лучшие.

Удалось увидеться с российскими игроками? Я встретился с Кириллом Капризовым, Ильёй Самсоновым и Климом Костиным. Не получилось увидеться с Владимиром Тарасенко, но мы смогли с ним поговорить. У ребят всё хорошо.

Смотрел матчи на трибунах вместе с Андреем Скабелкой? Да, он тоже приехал на это мероприятие. Хоккеисты помогли с билетами. Он пока отдыхает и восстанавливает силы. Сейчас смотрит хоккей со стороны — что нужно изменить, что добавить. Скабелка постоянно пытается прогрессировать в своих взглядах на игру, и этот перерыв ему будет очень полезен. Он в первый раз вживую увидел матчи НХЛ и заметил разницу. Так что использует это время с пользой для дела», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».