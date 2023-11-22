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Бабаев — о Кубке мира: НХЛ стреляет себе в ногу, российские игроки — ведущие в клубах лиги

Бабаев — о Кубке мира: НХЛ стреляет себе в ногу, российские игроки — ведущие в клубах лиги
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Известный агент Шуми Бабаев высказал мнение относительно возможного пропуска сборной России Кубка мира в 2025 году.

«Я считаю, что руководство НХЛ стреляет себе в ногу. Российские игроки – ведущие в клубах НХЛ, и другие команды на турнире потеряют сильного конкурента. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям? Надеюсь, это не произойдёт, времени ещё много. В первую очередь НХЛ делает проблемы себе – меньше денег, спонсоров и внимания аудитории. Это будет непростое решение для тех, кто проводит соревнования.

Без российских игроков будет меньший интерес к турниру? Российские хоккеисты не последние люди в НХЛ. Кубок мира без топовых игроков лиги – уже не основной турнир, а вторая версия, которая не так будет интересна спонсорам и зрителям», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Ранее возможное отсутствие сборной России на Кубке мира по хоккею 2025 года прокомментировал чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский.

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