Бедард забил 10-й гол в НХЛ. Только два хоккеиста не старше 18 лет делали это быстрее

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард забил гол в ворота «Коламбус Блю Джекетс» на 16-й минуте гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ. 18-летний канадец забросил свою 10-ю шайбу в 17-м матче с момента дебюта в лиге.

Только двум игрокам в возрасте 18 лет или моложе в истории НХЛ удавалось забить 10 голов быстрее. Это были Патрик Лайне в составе «Виннпег Джетс» (в 14-м матче) и Стив Айзерман в «Детройт Ред Уингз» (в 15-м). Бедард повторил результат Дэйла Хаверчука (оригинальные «Виннпег Джетс») и Теда Кеннеди («Торонто Мейпл Лифс»). Они также забили 10-й гол в 17-м для них матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После первого период матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Чикаго Блэкхоукс» хозяева ведут со счётом 3:1.