Очки всех четверых россиян помогли «Коламбусу» прервать 9-матчевую серию поражений в НХЛ

В Коламбусе, на стадионе «Нэшнуайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уверенно переиграл «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).
В этой встрече набранными очками отметились все четверо россиян «Блю Джекетс», принимавших в ней участие. У Кирилла Марченко гол и передача. У Дмитрия Воронкова — заброшенная шайба. У Ивана Проворова и Егора Чинахова — по ассисту.
Главными же творцами победы хозяев стал защитник стали нападающий Бун Дженнер и защитник Зак Веренски. На счету первого дубль. У второго — четыре результативные передачи.
У гостей забрасывали Коннор Бедард, Джейсон Дикинсон и Рис Джонсон.
Таким образом, «жакеты» прервали серию поражений, которая перед этой игрой составляла девять матчей, однако остаются на последнем месте на Востоке с 14 очками. «Чикаго», с 10 очками, идёт предпоследним на Западе.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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