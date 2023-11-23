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Очки всех четверых россиян помогли «Коламбусу» прервать 9-матчевую серию поражений в НХЛ

Очки всех четверых россиян помогли «Коламбусу» прервать 9-матчевую серию поражений в НХЛ
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В Коламбусе, на стадионе «Нэшнуайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уверенно переиграл «Чикаго Блэкхоукс» (7:3).

В этой встрече набранными очками отметились все четверо россиян «Блю Джекетс», принимавших в ней участие. У Кирилла Марченко гол и передача. У Дмитрия Воронкова — заброшенная шайба. У Ивана Проворова и Егора Чинахова — по ассисту.

Главными же творцами победы хозяев стал защитник стали нападающий Бун Дженнер и защитник Зак Веренски. На счету первого дубль. У второго — четыре результативные передачи.

У гостей забрасывали Коннор Бедард, Джейсон Дикинсон и Рис Джонсон.

Таким образом, «жакеты» прервали серию поражений, которая перед этой игрой составляла девять матчей, однако остаются на последнем месте на Востоке с 14 очками. «Чикаго», с 10 очками, идёт предпоследним на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дженнер (Веренски, Боквист) – 02:57     2:0 Гудбрансон (Марченко) – 06:46     3:0 Дженнер (Годро, Веренски) – 13:55 (pp)     3:1 Бедард (Курашев, Филлипс) – 15:41     4:1 Силлинджер (Веренски, Чинахов) – 27:32     5:1 Воронков (Силлинджер, Веренски) – 32:16     6:1 Марченко (Боквист, Проворов) – 36:28     7:1 Лайне (Фантилли) – 38:40     7:2 Дикинсон – 46:06     7:3 Джонсон (Энтвистл) – 58:41    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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