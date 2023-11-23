НХЛ, НБА и МЛБ сняли ролик с пропагандой ответственных ставок

НБА, НХЛ, МЛБ объединили усилия для создания 30-секундного рекламного ролика, пропагандирующего ответственные ставки на спорт, сообщает Associated Press. Целью видео является напоминание игрокам о необходимости устанавливать лимиты ставок и играть ответственно.

Видеоролик «Никогда не знаешь, что будет дальше», представленный во вторник, является результатом сотрудничества трёх лиг, операторов спортивных ставок DraftKings, Fanatics, PENN Entertainment и американского Национального совета по проблемам азартных игр.

Старший вице-президент НБА и руководитель отдела игр и новых бизнес-проектов Скотт Кауфман-Росс, сказал, что важно информировать людей делающих ставки, особенно молодых, о неотъемлемом риске спортивных азартных игр и исправить неправильное представление о том, что это хороший способ заработать деньги.

«Поскольку больше фанатов, чем когда-либо, имеют возможность легально делать ставки в своих штатах, крайне важно, чтобы мы работали с нашими партнерами в СМИ и букмекерских конторах, а также с нашими друзьями в НБА и МЛБ. Необходимо информировать и подчёркивать риски, а также поощрять важность установления лимитов и ответственного подхода к ставкам, особенно среди нашей растущей базы болельщиков в молодой аудитории», — заявил коммерческий директор НХЛ Кит Вахтел.