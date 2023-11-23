Журналист: у Лайне отвратительное маневрирование и контроль шайбы после сотрясения

В эти минуте в Коламбусе, на стадионе «Нэшнуайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

Один из моментов матча с участием звёздного финского нападающего Патрика Лайне резко прокомментировал журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

«Лайне выбегает из штрафного бокса и сразу же имеет отличный шанс забить, но… упускает шайбу с клюшки. У него отвратительное маневрирование и контроль шайбы с тех пор, как он вернулся после сотрясения», — написал Портцлайн в социальных сетях.

Тем не менее, Лайне удалось в этом матче отметиться заброшенной шайбой, а его команда громит соперника со счётом 7:1.

Напомним, у финна было диагностировано сотрясение мозга в 2017 году, ещё в бытность его выступлений за «Виннипег Джетс».