Журналист: у Лайне отвратительное маневрирование и контроль шайбы после сотрясения

В эти минуте в Коламбусе, на стадионе «Нэшнуайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».
Один из моментов матча с участием звёздного финского нападающего Патрика Лайне резко прокомментировал журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
«Лайне выбегает из штрафного бокса и сразу же имеет отличный шанс забить, но… упускает шайбу с клюшки. У него отвратительное маневрирование и контроль шайбы с тех пор, как он вернулся после сотрясения», — написал Портцлайн в социальных сетях.
Тем не менее, Лайне удалось в этом матче отметиться заброшенной шайбой, а его команда громит соперника со счётом 7:1.
Напомним, у финна было диагностировано сотрясение мозга в 2017 году, ещё в бытность его выступлений за «Виннипег Джетс».