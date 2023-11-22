Лайне: не думаю, что я обрету уверенность, поедая попкорн и смотря хоккей со стороны

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне не считает целесообразными последние решения тренерского штаба клуба в отношении него.

Напомним, Лайне пропустил последний матч своей команды с «Филадельфией Флайерз» (2:5) по решению тренера. Также форвард был усажен на скамейку в третьем периоде недавнего матча с «Аризоной Койотс» (2:3). После этой игры генменеджер клуба Ярмо Кекяляйнен выступил с публичной критикой в адрес своих главных звёзд — Лайне и Джонни Годро.

«Если у тебя нет уверенности, я не думаю, что ты обретёшь её, поедая попкорн и смотря игру [со стороны]. Это моё мнение», — приводит слова Лайне The Athletic.

«Коламбус» проиграл девять последних матчей. На счету Лайне в текущем сезоне 3 (2+1) очка в девяти играх.