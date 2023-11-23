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«Бостон» нанёс поражение «Флориде» в выездном матче НХЛ

«Бостон» нанёс поражение «Флориде» в выездном матче НХЛ
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В Санрайзе, на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Бостон Брюинз» (1:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Хайнен, Линдхольм) – 18:35     1:1 Лунделль (Казинс, Миккола) – 30:33     1:2 Бичер (Лауко, Браун) – 31:14     1:3 Дебраск (Пуатра) – 34:19    
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