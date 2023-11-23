«Бостон» нанёс поражение «Флориде» в выездном матче НХЛ

В Санрайзе, на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Бостон Брюинз» (1:3).