34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» прервать пятиматчевую серию побед «Филадельфии»
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В Элмонте, на стадионе «UBS-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (3:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ли (Вальстрём) – 01:49 2:0 Нельсон (Пелеч, Энгвалль) – 33:10 2:1 Йорк (Типпетт, Пилинг) – 34:18 3:1 Нельсон (Энгвалль, Пелеч) – 42:33 3:2 Фараби (Бринк) – 55:56
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