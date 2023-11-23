«Колорадо» обыграл дома «Ванкувер» благодаря двум очкам Ничушкина

В Денвере на стадионе «Болл-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой игре голом и результативной передачей. Теперь у 28-летнего форварда 17 очков в сезоне. Также шайбы в составе «Эвеланш» забросили Джонатан Друен, Райли Тафти, Кейл Макар и Микко Рантанен.

У гостей голы на счету Нильса Хёгландера и Джей Ти Миллера.

«Колорадо» набрал 24 очка и занимает пятое место в таблице Западной конференции. Канадский коллектив остался с 27 очками и идёт на второй строчке.

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