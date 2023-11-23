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«Колорадо» обыграл дома «Ванкувер» благодаря двум очкам Ничушкина

«Колорадо» обыграл дома «Ванкувер» благодаря двум очкам Ничушкина
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В Денвере на стадионе «Болл-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой игре голом и результативной передачей. Теперь у 28-летнего форварда 17 очков в сезоне. Также шайбы в составе «Эвеланш» забросили Джонатан Друен, Райли Тафти, Кейл Макар и Микко Рантанен.

У гостей голы на счету Нильса Хёгландера и Джей Ти Миллера.

«Колорадо» набрал 24 очка и занимает пятое место в таблице Западной конференции. Канадский коллектив остался с 27 очками и идёт на второй строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Бовиллье, Лафферти) – 16:23     1:1 Ничушкин (Рантанен, Друен) – 17:37 (pp)     2:1 Друен (Макар, Байрэм) – 18:43     2:2 Миллер (Хьюз, Гронек) – 29:04     3:2 Тафти (Вуд, Колтон) – 41:24     4:2 Макар – 52:38     5:2 Рантанен (Маккиннон, Ничушкин) – 56:38    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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