Судья спас хоккеиста «Калгари» от жёсткого удара головой о лёд в конце драки

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (4:2).

В конце первого периода состоялась драка между защитником «Калгари» Деннисом Гилбертом и нападающим «Нэшвилла» Майклом Маккэрроном. Бой оказался продолжительным, и в его концовке игрок «Нэшвилла» всем телом навалился на Гилберта, который стал падать затылком вниз. От тяжёлой травмы и удара головой о лёд хоккеиста «Калгари» спас линейный арбитр, который в последнее мгновение успел подставить руку и защитить затылок Гилберта.

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Отметим, что во втором периоде матча произошла ещё одна яркая драка, Никиты Задорова с Жереми Лозоном, в которой победу одержал россиянин.