Владимир Крикунов назначен главным тренером клуба ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба клуба. Ярослав Люзенков остаётся в тренерском штабе в качестве помощника.

Тренерскую карьеру Владимир Крикунов начал в минском «Динамо». Два сезона он провёл как играющий тренер, затем стал помощником и уже через год возглавил команду. За 37 лет в должности главного тренера Владимир Васильевич работал в таких клубах, как словенские «Акрони Есенице» и «Целе», екатеринбургский «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Автомобилист», московское «Динамо». Также он имеет опыт работы на международном уровне – выводил сборную Беларуси в полуфинал Олимпиады-2002, завоёвывал со сборной России бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира, возглавлял сборную Казахстана.

Свою высшую клубную награду – звание чемпиона России – Владимир Крикунов завоевал в качестве главного тренера московского «Динамо» в сезоне-2004/2005. В 2008 году специалист покинул клуб, но вернулся спустя десять лет и возглавлял команду с 2018 по 2021 год. Далее Владимир Васильевич работал в рижском «Динамо», которое он покинул в начале 2022 года. В настоящее время Владимир Крикунов также является советником генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Москва.