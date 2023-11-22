Крикунов опроверг назначение главным тренером питерского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов опроверг своё назначение в клуб «Динамо» (Санкт-Петербург), выступающий в ВХЛ.

«Нет нет, это не так. В целом интересно поработать с питерским «Динамо»? Так у меня есть работа. Я работаю в московском «Динамо», — приводит слова Крикунова «Спорт День за Днём».

Напомним, в июле 2023 года Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо».

В 2004 году Крикунов возглавил московское «Динамо», а в 2005 году победил с этой командой в чемпионате России. В том же году он возглавил сборную России и на чемпионате мира в Австрии вместе с командой завоевал бронзовые медали. Он возглавлял российскую сборную на зимней Олимпиаде 2006 года, где она заняла четвёртое место. С 2018 по 2021 год специалист вновь возглавлял бело-голубых. В апреле 2021-го он уступил пост Алексею Кудашову.