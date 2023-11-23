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СКА — Спартак. Прямая трансляция
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Борис Майоров оценил шансы «Спартака» в принципиальном матче со СКА

Борис Майоров оценил шансы «Спартака» в принципиальном матче со СКА
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров оценил шансы красно-белых в принципиальном матче со СКА. Встреча пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«На сегодняшний день у обеих команд шансы равные. Питер постепенно выправляется, а «Спартак» довольно уверенно идёт по турнирной таблице. Не надо смотреть на такие вещи, как недавнее поражение «Спартака» от «Локомотива», для любой команды при нынешнем графике матчей это нормально. В этом году ни у одной команды нет стабильности, за исключением разве что спартаковцев. Посмотрите, всех лидеров лихорадит: Казань не та, ЦСКА на спаде, СКА тоже играет волнами. Всем сложно, график тяжёлый. «Спартак» сейчас лидирует, у него меньше осечек, чем у кого-либо», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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