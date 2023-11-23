Цветков – о Бекстрёме: мастер с большой буквы. У этого человека есть всё

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков оценил игру Никласа Бекстрёма. Российский форвард играл со шведским нападающим за московское «Динамо» во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.

«Что выделяло Бекстрёма в «Динамо» во время локаута в НХЛ? Голова. Мастер с большой буквы, который выделялся во всём: в профессионализме, в технике владения руками, в технике владения клюшкой. У этого человека есть всё.

Он взял 99-й номер, а потом поменял из-за шуток в команде? Если честно, то даже не помню, под каким номером он выступал. Каких-то шуток или приубаток на сей счёт тоже не вспомню. Если бы что-то такое было, то я бы вспомнил», — сказал Цветков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Цветковым читайте на «Чемпионате» завтра, 24 ноября, в 12:00 мск.