«Не ездил в Америку? А кому ты там нужен?» Откровенное интервью с Алексеем Цветковым

Позавчера, 22 ноября 2023 года, 77 лет исполнилось московскому «Динамо». Последний раз бело-голубые становились чемпионами страны и обладателями Кубка Гагарина 10 лет назад, когда в финальной серии плей-офф КХЛ сломили сопротивление «Трактора» (4-2). Автором «золотого» гола в том противостоянии стал центральный нападающий Алексей Цветков. Спустя пять лет уроженец Рыбинска завершил игровую карьеру и сейчас занимает пост президента в ХК «Полёт», выступающем в НМХЛ и играющем в родном для Цветкова городе.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» известный в прошлом нападающий, ныне хоккейный функционер, вспомнил ключевые перипетии своего многолетнего пути в хоккее, поделился интересными воспоминаниями о работе с Олегом Знарком, рассказал, в чём видит свою текущую миссию в спорте, а также назвал две команды, которые он хочет увидеть в финале Кубка Гагарина.

«Начал заниматься хоккеем в девять лет. Сейчас, наверное, и не возьмут»

— Как вообще начали заниматься профессиональным хоккеем? Насколько я знаю, вы же очень поздно по современным меркам пришли в хоккей?

— В хоккей я действительно пришёл только в июне, а день рождения у меня в августе, и тогда мне исполнилось девять лет. До этого занимался танцами, так как в детстве меня туда отдали родители. Танцевать хотел не сильно и особого удовольствия от этого не получал, но родители сказали, значит, надо идти.

Потом в школу, непосредственно в наш класс, пришёл тренер, который набирал ребят в хоккей. Мне эта идея очень сильно понравилась, так я и пошёл в школу «Полёта». В любом случае и раньше бегал во дворе, играл, тогда же всё было намного доступнее, нежели сейчас. Мы просто выходили во двор и бегали по снегу.

С девяти лет начал уже профессионально заниматься хоккеем. У нас были три группы, и я начинал с третьей – самой слабой – а потом постепенно дорос до первой.

— В современном мире вообще возможно прийти в хоккей в девять лет и достичь тех высот, которых достигли вы? Мне кажется, в таком возрасте сейчас даже и в школу уже не возьмут.

— Вот тут, наверное, больше второе, что тебя и не возьмут, а достичь-то можно, потому что это ещё не катастрофически поздний возраст. В таком возрасте у детей как раз и формируются такие вещи, как катание, техника владения клюшкой и тому подобное. Весь вопрос в смыслах.

У меня у самого ребёнок начал стоять на коньках с трёх лет, но мы не форсировали события, никуда не бежали. Он начинал заниматься раз в неделю, потом два, три. Сейчас же для детей делают кучу тренировок, почти по семь раз в неделю. Считаю, что это не нужно, однако это сугубо моё мнение.

— За семь занятий в неделю хоккей и возненавидеть можно.

— Поэтому я всегда у него спрашиваю, потому что если нет желания, то и нет смысла туда идти. А во-вторых, в детско-юношеской школе должны заниматься индивидуально только катанием и техникой владения, а потом уже техникой владения клюшкой. Ребятам нужно развиваться, играть в футбол, в баскетбол, в теннис, во все игровые виды спорта. Повторюсь, никому не навязываю свою позицию, но это моё личное мнение.

«Когда был выпуск школы, звали Ярославль и Череповец, но в Ярославль я бы отправлялся один»

— Как и почему оказались в системе «Северстали»?

— Получилось так, что в 14 лет меня позвали съездить за Череповец в Канаду, и там я стал лучшим нападающим. И когда потом уже был выпуск школы, меня позвали в Ярославль и в Череповец. В Ярославль я бы отправился один, а в Череповец из Рыбинска приглашали пятерых человек, поэтому вместе со всеми ребятами отправился туда. Раньше не было такой вертикали, как сейчас от ЮХЛ и МХЛ наверх. Тогда были «Северсталь»-2 и главная команда «Северстали», собственно, как и во всех других городах.

— В те времена череповецкий клуб являлся одним из флагманов российского хоккея. В СКА отправились за игровой практикой?

— Тренером «Северстали» был Сергей Михайлович Михалёв, царствие ему небесное. Вместе с руководством клуба они молодых игроков постоянно отправляли к Рафаилу Газизовичу Ишматову, который возглавлял армейцев и на тот момент давал нам очень много игрового времени. Тогда в СКА было не всё так хорошо с бюджетом, как сейчас, и они были рады нас видеть у себя, а мы были рады за них играть.

— Последовавший затем переход в «Салават» стал самым неудачным этапом в карьере?

— Состоялся обмен: Александр Шинкарь из Уфы отправился в Санкт-Петербург, а меня отправили в «Салават». Там так сложились обстоятельства, что им я не пригодился, после чего и отправился в ХК МВД.

«Помню, как поначалу меня вообще хотели обменять в Нижнекамск, а потом мы со Знарком сработались»

— Вряд ли ошибусь, если скажу, что с перехода в ХК МВД и начался расцвет вашей игровой карьеры, а ведь на тот момент клуб даже не выступал в Суперлиге.

— Как раз в том сезоне-2004/2005 мы сразу выиграли Высшую лигу, завоевав право выступать в Суперлиге.

— Там вы отыграли несколько лет и дождались появления в команде тренерского штаба Олега Знарка. Помните, какое впечатление он произвёл на вас при первой встрече?

— Я вообще всё досконально помню и даже помню, как поначалу меня вообще хотели обменять в Нижнекамск. Много всего было, а потом всё удачно начало складываться. Нашли точки соприкосновения. Он нашёл подход ко мне, я привык к его требованиям, мы сработались, и всё пошло в гору.

Алексей Цветков (слева), Олег Знарок (справа) Фото: Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Безусловным пиком всего существования ХК МВД стал сезон-2009/2010 с выходом в финал Кубка Гагарина. Перед началом чемпионата внутри команды могли представить, что вам по силам совершить такой фурор?

— Не могу говорить за всю команду, могу говорить исключительно за себя. Я всегда был сторонником решения максимальных задач. Даже тогда, когда клуб никак не котировался, в душе всегда верил и говорил себе, что мы будем бороться за самые высокие места. В 2010 году к этому всё и пришло. Чуть-чуть нам не хватило для Кубка.



— Одной победы не хватило в финальной серии с «Ак Барсом», когда вели 3-2, но проиграли два последних матча серии. Что стало ключевым фактором?

— Опыта не хватило. В любом случае в такие моменты никакая тактика не играет решающей роли. Опыт и немного мастерства. В последней игре, в седьмом матче, мы ведь играли до первого гола, вторую шайбу получили уже в пустые ворота. Они оказались на полшажочка впереди нас.

«Почему сразу не перешёл в «Динамо»? Ничего личного – только бизнес. Кроме меня, мою семью никто кормить не будет»

— После завершения того сезона едва ли не 90% состава ХК МВД перетекло в московское «Динамо» в результате поглощения. В Москву перебрались практически все лидеры клуба, однако вас не оказалось в их числе, хотя все болельщики ждали вас в «Динамо». Почему пошли иным путём?

— Они очень сильно хотели меня видеть, но я скажу честно – ничего личного, только бизнес.

— Банально «Северсталь» предложила лучшие условия?

— Потому и оказался там.



— К тому же Череповец фактически являлся вашим родным клубом, учитывая, что именно там вы начинали взрослую карьеру.

— Да, но на решение это никак не влияло. На тот момент влияли только финансы. Я подходил к 30-летнему возрасту, мне нужно было зарабатывать и кормить семью. Финансовая сторона сыграла ключевую роль. Надеюсь, у «Динамо» не осталось на меня никаких обид. Сейчас в зрелом возрасте понимаю, что тогда сделал правильный выбор, потому что мою семью никто не будет кормить, кроме меня.

Алексей Цветков во время игры за «Северсталь» Фото: Евгений Кузьменко, photo.khl.ru

— Знарок вас тогда правильно понял?

— А у него дальше как было? (Улыбается.) Он же и сам дальше перешёл в СКА, ведь правильно? Никого не суди – и никогда не будешь судим. Здесь нельзя говорить, правильно кто-то поступил или нет. Это судьба каждого человека, которую он сам для себя выбирает. Поэтому надо всегда с пониманием подходить к этим вопросам.

«Шипачёва в «Северстали» я не опекал. Он опекал себя сам»

— В «Северстали» в те времена только начинал свою карьеру Вадим Шипачёв. Тоже центральный нападающий, как и вы. У вас тогда возникало ощущение, что на ваших глазах растёт в будущем лучший бомбардир в истории КХЛ, которым он совершенно точно станет в самое ближайшее время?

— Вадик рос очень талантливым хоккеистом. Светлая голова. Где-то ему не хватало игровой практики, поэтому он стартанул то ли в 23, то ли в 24 года, пошёл вверх, и всё в его карьере очень хорошо получилось.

— Глеб Корягин в недавнем интервью вспоминал, что, когда он начинал карьеру в «Динамо», вы его много опекали и давали много советов. А Шипачёва в «Северстали» опекали?

— Его не опекал. Вадик сам себя опекал. Он был уже взрослым парнем, к тому же у нас с ним небольшая разница в возрасте – всего шесть лет. Он уже был личностью — как в команде, так и на льду.

— Пока вы играли в «Северстали», без вас «Динамо» брало свой первый Кубок Гагарина. В тот момент ни разу не проскочила мысль, что должны были находиться там?

— Нет. Всё, что ни делается, — к лучшему. Наверное, на следующий год, когда я туда пришёл, это тоже поспособствовало тому, что мне было к чему стремиться и хотелось доказать в той команде.

«Бекстрём – мастер с большой буквы. У этого человека есть всё»

— То есть справедливо говорить, что перед началом второго чемпионского сезона «Динамо» лично вы были мотивированы сильнее своих партнёров, потому что бóльшая их часть Кубок уже выиграла, а вы только за ним шли?

— Совершенно верно. Весь пазл сложился. Все друг друга дополнили, поэтому ребята завоевали второй подряд Кубок, а я первый.

— Тот хоккейный сезон начинался с локаута в НХЛ, на время которого в «Динамо» приехали не только Александр Овечкин и Лео Комаров, но и центрфорвард Никлас Бекстрём. В чём была его главная фишка?

— Голова. Мастер с большой буквы, который выделялся во всём: в профессионализме, в технике владения руками, в технике владения клюшкой. У этого человека есть всё.

— Сначала он играл в «Динамо» под 99-м номером, а потом поменял его на 69-й. Это вы в команде над ними подшучивали или из Америки его достали тем, что он взял номер Гретцки?

— Если честно, то даже не помню, под каким номером он выступал. Каких-то шуток или прибауток на сей счёт тоже не вспомню. Если бы что-то такое было, то я бы вспомнил.

«Матч с «Трактором» целиком так и не пересматривал. Знарок – главный тренер в моей карьере»

— Читал ваше интервью восьмилетней давности, в котором вы сказали: «Я ни разу не пересматривал моменты финала – ни в одиночку дома, ни на базе с командой. Мне это неинтересно». С тех пор что-то поменялось?

— Тот матч с «Трактором» целиком так и не пересмотрел. Пересматривал только концовку с этим забитым голом и раздевалку.

Константин Касянчук (слева), Денис Кокарев (по центру), Алексей Цветков (справа) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Никогда не любили пересматривать свои игры?

— Наверное, раньше это и не было принято. Это сейчас видеоаналитики всё вырезают, делают видеоподборки для каждого хоккеиста. Хоккей растёт, развивается и улучшается.

— Олег Знарок – главный тренер в вашей профессиональной карьере?

— Не вижу смысла лукавить. Даже не думаю, а уверен, что так оно и есть. Сказать, что нет, это было бы неправдой. Он сыграл большую и ключевую роль в моей карьере.

— Что сломалось в следующем плей-офф, когда по итогам регулярного чемпионата выиграли Кубок Континента и дальше вели 3-2 у «Локомотива», но последние два матча обернулись диким провалом?

— Во-первых, стечение обстоятельств. С Петром Ильичом (Воробьёвым. – Прим. «Чемпионата») «Локомотив» шёл по регулярке, еле забираясь в восьмёрку. Скажем так, он постоянно угнетал их и давил на них, постоянный тренировочный процесс, собрания… Ребята были зажаты, а когда пришёл Дэйв Кинг, он их отпустил и раскрепостил. Соответственно, ребята полетели и запорхали, а мы, возможно, оказались к этому не готовы.

— В те годы активно ходила конспирологическая версия, что сам Знарок мыслями уже находился в сборной России, и всё это негативно отражалось на раздевалке.

— Мыслил ли он о сборной или о другом клубе – надо спрашивать у него. Не залезал ему в голову, поэтому ничего не могу сказать на сей счёт. Разговоры ходили, но не было такого, что это как-то ощущалось в команде.

«После Знарка Витолиньшу не хватило человека, который бы его дополнил. Тут как в часах»

— У вас есть объяснение, которое можно высказать публично, почему у возглавившего «Динамо» после Знарка его бессменного и многолетнего помощника Харийса Витолиньша не получилась самостоятельная работа в клубе?

— Вы знаете, мне кажется, тяжело, когда ты долго работаешь вторым тренером в одном клубе, потом становишься в нём главным. Всегда у клуба есть своя определённая внутренняя кухня, о которой мы тут не будем распространяться. Потом ты становишься главным тренером, а коллектив сохранился на 70%… Думаю, в такой ситуации нужно в большей степени уходить в сторону других игроков, чтобы новые хоккеисты начинали с чистого листа и чтобы они не перестраивались, а подстраивались под его систему и требования.

Ребята, которые играли в «Динамо» под руководством Знарка, привыкли к одним требованиям. Знарок и Витолиньш дополняли друг друга, а когда Харийс стал непосредственно главным тренером, то вот этого дополнения механизма и не хватило. Это как в часах: когда не хватает одного какого-то механизма, они же не будут ходить, а просто встанут, и всё. Так и здесь — Харийсу не хватило человека, который бы его дополнил в коллективе.

— Активно меняли помощников, в том числе приходил и Виктор Игнатьев, который сейчас тренирует «Куньлунь», но всё это не сработало?

— Моё мнение, что не сработало.

Харийс Витолиньш на скамейке московского «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— А как это работает? Вы привыкли, что он работал вторым тренером, и было сложно подстроиться, что теперь он главный?

— Как тренер он очень квалифицированный специалист и очень порядочный человек. Просто это такая довольно необъяснимая вещь. Когда ты работал вторым, к тебе было одно отношение. А когда ты становишься главным, то это отношение за один сезон сложно поменять.

Когда был Знарок, он мог прийти и пошутить. А у Харийса такой изюминки не было. Он профессионал. Европеец. Там сказал – сделали. Немного иной менталитет. Но как раз сейчас уже всё сводится к тому, что все становятся профессионалами. Посмотрите, как команды начинают собираться уже ближе к августу, то есть идёт перевоплощение нового поколения.

— Алексей Николаевич Кудашов продолжает собирать всех к началу июля.

— Может быть, он так сделал сейчас, когда в прошлом сезоне его команда вылетела в первом раунде плей-офф. Когда он будет играть во вторых-четвёртых раундах, то, думаю, тогда на следующий сезон он не будет так рано собирать команду.

— Завершая тему Знарок – Витолиньш. На ваш взгляд, в прошлом году в «Ак Барсе» Олегу Валерьевичу не хватило как раз Харийса как дополняющего его механизма?

— Думаю, тут дело немного в ином. В коллективе, в котором он не смог навести порядок. Я там лично не был и не могу говорить, что там происходило. Но это просто моё мнение. Всё это слухи, домысли. Что реально там произошло, знают только люди, находившиеся внутри коллектива.

«Уход из «Динамо»? Есть люди, которые принимали решения»

— После отставки Витолиньша в конце декабря 2015-го «Динамо» возглавил Сергей Орешкин, и сразу после его назначения вы выдали одну из лучших победных серий в истории КХЛ. Действительно приход нового тренера так радикально может повлиять на ту же команду?

— Возможно, так оно и есть. Когда меняется главный тренер или отказываются от кого-то из хоккеистов, это действует психологически на команду, а психология сейчас – вообще одна из главных составляющих в хоккее. Хоккей – это и есть психология.

— В том плей-офф СКА пройти не удалось, и вообще на протяжении трёх сезонов подряд (2015-2017) вы неизменно вылетали от армейского клуба. Чего уже не было в том «Динамо», что присутствовало в команде раньше?

— Мне кажется, свежей крови. Не зря же Андрей Николаевич Сафронов сначала вёл ХК МВД, а потом вместе с Рашидом Гумаровичем Нургалиевым они ввели этих людей в «Динамо». Кокарев, Мосалёв, Бабенко, Великов… Они собирали костяк по крупицам, по зёрнышку, а потом этот коллектив и выдал два чемпионских сезона.

Вадим Шипачёв (в форме СКА) и Алексей Цветков (в форме «Динамо») Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Уход из «Динамо» в 2017 году до сих пор вспоминаете с обидой или уже спокойно относитесь? У вас был действующий контракт, и вы всё ещё были одним из лидеров команды, а вас фактически вынудили из неё уйти.

— Смотря к кому. Есть люди, которые принимали решения. Думаю, потом он наверняка понял, что, послушав того человека, чью фамилию я не буду произносить, и приняв такое решение, потом и сам разочаровался в этом человеке, увидев, как тот поступил уже по отношению к нему.

— Деньги-то в итоге вам вернули?

— Ни в коем случае.

«Благодарен судьбе, что у меня такая карьера. Всем бы советовал пройти такую школу»

— Последний сезон в карьере провели в «Сочи», набрав 22 очка в 46 матчах регулярного чемпионата. Очень достойный результат для игрока в 37 лет. Были удивлены, что не последовали новые предложения?

— На самом деле, они были. Но ехать куда-то за тридевять земель…



— Условно в клубы с Дальнего Востока уже бы и сами не поехали?

— Ну, конечно. Сочи на закате карьеры – один вопрос, а ехать куда-то далеко мне не особо хотелось. Как получилось, так и получилось.



— Если резюмировать, то довольны тем, как сложилась спортивная карьера? Может быть, есть шаг, о котором жалеете?

— Нет, я вообще ни о чём не жалею. Благодарен судьбе, что у меня такая карьера: я поиграл с такими замечательными партнёрами, поработал с такими тренерами, как Михалёв, Ишматов, Хомутов, Знарок. Многое понял о том, что, как и почему.

Алексей Цветков (слева) и Сергей Соин (справа) Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— С Квартальновым тем же работали.

— Верно, и с Цыгуровым. Много с кем поработал. И всем бы советовал пройти такую школу.

— Вы один из редких заслуженных хоккеистов своего поколения, кто даже не попробовал закрепиться за океаном, ведь в Северной Америке вы не провели ни одного сезона. Поездка туда никогда не манила?

— Да нет, я не сторонник. Для начала нужно здесь становиться нужным человеком, в нашей лиге. А кричать, что вот я поеду в Америку… Для чего? Кому ты там нужен? Туда нужно ехать так, как Панарин или Капризов, уже состоявшимся хоккеистом.

«Хочется помочь тем, кто горит желанием заниматься любимым видом спорта»

— Когда несколько лет назад вы объявили о завершении игровой карьеры, то говорили, что вам больше по душе менеджерская работа, нежели тренерская. Сейчас всем довольны, работая президентом клуба?

— Да, работаю с молодыми ребятами. Мы государственная, а не частная команда. Нам помогает глава города Дмитрий Рудаков. Губернатор выделил денежные средства на три сезона. Уже два года руковожу командой. Конечно, в первый год пришлось тяжеловато, но мы сразу же выиграли чемпионство, а в том году проиграли в финале.

Как Алексей Цветков завершил карьеру Обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков объявил о завершении карьеры

— А почему в первый сезон пришлось тяжело?

— Скажем так, репутация у клуба была не очень хорошей. И даже с тем, чтобы приглашать даже молодых игроков, возникали сложности. Пришлось проделать большой объем работ в этом направлении.

— Насколько вам хватает финансовых возможностей?

— Нам не на что жаловаться. В любом случае у нас есть всё необходимое. Конечно, всегда бы хотелось большего, но мы рады тому, что есть. В начале сезона было пятеро травмированных и двое дисквалифицированных, но в целом с составом у нас полный боекомплект. Посмотрим, что будет весной. Задача – выигрывать в марте и апреле.

— Насколько я понимаю, из этой лиги нет прямого повышения в классе. В этой связи в чём вы сами видите главную задачу работы в «Полёте»?

— Вообще, у нас есть цель – потихоньку добраться до Высшей лиги. Но это всё зависит от финансирования, а вы знаете, что сейчас происходит. Наше стремление – найти необходимый бюджет, который нужен для ВХЛ. За эти два года нам всем удалось провести хорошую работу – и областному руководству, и руководству клуба, и тренерскому составу.

В скором времени в Рыбинске будет строиться второй дворец, уже выделены средства, и в феврале 2024 года начнётся строительство. Сдача намечена на 2025-й. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

— Сейчас вас привлекает развитие хоккея в родном регионе?

— И это тоже. Хочется, чтобы у ребят было стремление и была цель, куда нужно идти. В любом случае в регионах очень много мальчишек, хоккей стал дорогостоящим видом спорта, многие уезжают в другие регионы, и хочется хоть чем-то помочь тем, кто горит желанием заниматься любимым видом спорта.

«Торпедо» и «Северсталь» — это настоящий хоккей, а не мучения»

— Насколько плотно сейчас следите за матчами КХЛ?

— Постоянно слежу. У нас постоянно осуществляется нарезка и делаются видеообзоры матчей КХЛ, того, как мы хотим играть, на примере более профессиональной лиги, той, где ребята умеют намного больше, нежели пока наша молодёжь. Стремимся подражать некоторым клубам.

— И кому подражаете, если не секрет?

— Мы с тренерским штабом придерживаемся того, как играет «Торпедо» и «Северсталь». Это не примеры. Это именно настоящий хоккей, а не мучения. Они получают удовольствие от игрового процесса. Как в своё время говорил Ишматов: «Ребят, вы должны получать удовольствие от того, как вы отдали пас и как вы забили. А не от того, как швырнули гранату и побежали за ней». Вот мы за то, чтобы играть в комбинационный хоккей. Как по мне, «Торпедо» и «Северсталь» показывают правильный хоккей.

— Вам бы хотелось, чтобы эти команды добились большого успеха и чтобы их концепции стали примером для подражания?

— Хочу, чтобы две эти команды оказались в финале. Для того чтобы переменился стереотип хоккея из определённого вот в такой. Очень приятно слушать таких тренеров, как Ларионов. Он по мелочам разжёвывает игру. У них самые молодые команды, и они находят к ним подход.

— А методы Сафронова, применявшиеся им в ХК МВД и «Динамо», в нынешнее время ещё подходят?

— Нет. Это другое поколение ребят, с которыми нужно вести себя совсем по-другому.

— Нежнее?

— Не нежнее. В первую очередь речь о человеческих качествах. Нужно правильно к ним относиться. Не так, чтобы они свесили ноги сверху. Нет, конечно. Нужен и кнут, и пряник. Он нас воспитывал так, но то было поколение 90-х, и в тот момент, наверное, так было правильно. Сейчас моя точка зрения заключается в том, что с молодёжью нужно вести себя совсем по-другому. У меня дети такого возраста, и мне прекрасно понятно, какой к ним нужен подход.