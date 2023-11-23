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В Новосибирске пройдёт хоккейный турнир с участием сборных Казахстана и Беларуси

В Новосибирске пройдёт хоккейный турнир с участием сборных Казахстана и Беларуси
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Международный турнир по хоккею с участием сборных России, Беларуси и Казахстана пройдёт в апреле 2024 года в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена», сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

По данным министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, в рамках соревнований впервые на арене в Новосибирске пройдут игры по хоккею в формате «3х3».

Напомним, Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду. На стадионе выступает «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26. Ледовый дворец вмещает 10 587 зрителей.

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