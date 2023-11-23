«Грандиозное событие для него!» Рыбин — о первой шайбе защитника «Вашингтона» Алексеева

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал первую заброшенную шайбу в Национальной хоккейной лиге российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева.

«Это просто грандиозное событие для Алексеева! Первая шайба за команду всегда самая запоминающаяся для любого хоккеиста, особенно в НХЛ. Почему он так долго молчал? Кому-то требуется один или два матча, а у него это заняло больше времени, значит, такая у него хоккейная судьба. Вспомните сухую серию Скотта Гомеса. Можно только порадоваться за Сашу, и надеюсь, он снял с себя все оковы и будет двигаться только вперёд, к новым целям и достижениям», — сказал Рыбин в интервью RT.

Всего за карьеру в НХЛ Алексеев принял участие в 42 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.