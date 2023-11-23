Тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о поражении от «Барыса»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4 ОТ) в Астане.

«Упорный, боевой матч. В начале игры имели преимущество, хорошие создали моменты голевые. Один из ключевых моментов был в середине матча. Мы в большинстве пропустили гол, хотя имели на игрока больше. И развязка тоже интересная была. Могли как проиграть, так и выиграть, сражались до конца. Сейчас каждый заработанный балл очень весомый.

После поражения 0:8 и обидной игры дома был ли груз ответственности? Это было очень давно. Мы, конечно, помним об этой игре, но сейчас идём от матча к матчу и ничего в игре не держим. Было и было. Конечно, выводы сделали. Сейчас у нас другие игроки.

Сейчас половина регулярки и видно, что отставание от лидеров не такое большое — лига выровнялась или команды выровнялись? В том сезоне тоже так было, и попадание в «восьмёрку» решалось по чистым победам. Думаю, в этом сезоне будет так же. Лига выравнивается, интересных ребят всё больше, появляются новые ребята», — приводит слова Леонтьева Sports.kz.