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Шайба Симашева в овертайме принесла «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Ладой»

В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Кугрышев с передач Никиты Михайлова и Остапа Сафина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Рушана Рафикова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу железнодорожникам принёс защитник Дмитрий Симашев.

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В следующей игре «Локомотив» встретится в Москве с ЦСКА 27 ноября. «Лада» в гостях сыграет с «Автомобилистом» 25 ноября.