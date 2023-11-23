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Шайба Симашева в овертайме принесла «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Ладой»

Шайба Симашева в овертайме принесла «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Ладой»
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В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Кугрышев с передач Никиты Михайлова и Остапа Сафина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Рушана Рафикова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу железнодорожникам принёс защитник Дмитрий Симашев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Михайлов, Сафин) – 25:12 (5x5)     1:1 Бут (Никулин, Рафиков) – 33:10 (5x5)     2:1 Симашев – 61:26 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей игре «Локомотив» встретится в Москве с ЦСКА 27 ноября. «Лада» в гостях сыграет с «Автомобилистом» 25 ноября.

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