«Новые Харламовы и Овечкины». Третьяк открыл международный турнир во Владивостоке

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об открытии международного турнира Student hockey Asia Challenge 2023, в котором примут участие сборные Дальневосточного федерального университета и Дальневосточной академии физической культуры, а также две команды Академии зимних видов спорта китайского города Цицикара.

«Россия – спортивная держава, мы олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира. В России любят хоккей, и мы проводим соревнования, чтобы пропагандировать наш вид спорта. Чтобы как можно больше мальчишек и девчонок приходили на хоккей и получали удовольствие, чтобы появлялись новые Харламовы и Овечкины, которые прославят нашу страну.

Главная задача сейчас – дать нашей молодёжи возможность заниматься спортом вообще и хоккеем в частности. Знаю, что руководство региона и ДВФУ сделали многое для того, чтобы Student hockey Asia Challenge состоялся. Надеемся, что этот турнир станет традиционным – и мы пригласим сюда команды из Беларуси и Казахстана.

Мы хотим уделять внимание не только большому и детскому хоккею, но и студенческому. Ребята любят игру и хотят играть – мы должны сделать всё, чтобы помочь им», – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.