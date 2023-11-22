Во Владивостоке пройдёт международный турнир среди студентов с участием китайских команд

С 23 по 25 ноября во Владивостоке состоится студенческий турнир Student Hockey Asia Challenge с участием сборных ДВФУ (Дальневосточного федерального университета) и ДВГАФК (Дальневосточной академии физической культуры) и двух команд Центра зимних видов спорта Цицикара (Китай).

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил Дальний Восток и встретился с директором центра развития зимних видов спорта города Цицикар – Чэнем Гуанхуа и председателем Харбинской компании по культуре и спортивным коммуникациям Му Цзянь.

Как сообщает пресс-служба ФХР, стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, обмена опытом и проведения турниров среди студенческих команд на регулярной основе.