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Во Владивостоке пройдёт международный турнир среди студентов с участием китайских команд

Во Владивостоке пройдёт международный турнир среди студентов с участием китайских команд
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С 23 по 25 ноября во Владивостоке состоится студенческий турнир Student Hockey Asia Challenge с участием сборных ДВФУ (Дальневосточного федерального университета) и ДВГАФК (Дальневосточной академии физической культуры) и двух команд Центра зимних видов спорта Цицикара (Китай).

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил Дальний Восток и встретился с директором центра развития зимних видов спорта города Цицикар – Чэнем Гуанхуа и председателем Харбинской компании по культуре и спортивным коммуникациям Му Цзянь.

Как сообщает пресс-служба ФХР, стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, обмена опытом и проведения турниров среди студенческих команд на регулярной основе.

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