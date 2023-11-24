«Авангард» взял в аренду у «Торпедо» белорусского вратаря Лоренса Зинаддина, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 19-летний Зинаддин провёл один матч за «Дизель» в ВХЛ и семь — за «Неман» в Белоруссии. В прошлом сезоне Зинаддин стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки».

Всего в ВХЛ Зинаддин провёл три матча, отражая 88,7% бросков по воротам. В МХЛ на счету голкипера 15 матчей с процентом отражённых бросков 90,9%.

После 34 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» имеет в своём активе 12 побед и располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции лиги. Нижегородское «Торпедо» выиграло 20 матчей из 34 и расположилось на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ.