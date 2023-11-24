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Владислав Третьяк: мы с Владивостоком родственники

Владислав Третьяк: мы с Владивостоком родственники
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о связи его имени с городом Владивосток.

«Я как-то в своём интервью говорил, что мама меня назвала в честь Владивостока: Владислав схоже с названием вашего города Владивосток. Моя мама была во Владивостоке и в Хабаровске во время [Великой Отечественной] войны, и ей очень нравилось здесь. Она говорила, что, когда появится сын, обязательно назовёт его Владиславом. Так что мы с Владивостоком родственники», — приводит слова Третьяка «РИА Прима-Медиа».

Ранее специалист высказался об открытии международного турнира Student hockey Asia Challenge 2023, в котором примут участие сборные Дальневосточного федерального университета и Дальневосточной академии физической культуры, а также две команды Академии зимних видов спорта китайского города Цицикара.

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