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Андрей Василевский сыграет впервые после тяжёлой травмы в матче с «Каролиной»

Андрей Василевский сыграет впервые после тяжёлой травмы в матче с «Каролиной»
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский впервые сыграет после травмы в матче с «Каролиной Харрикейнз» в ночь с 24 на 25 ноября. Информацию об этом подтвердил главный тренер «молний» Джон Купер, сообщает Sportsnet в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча с «ураганами» станет дебютной для Василевского в нынешнем сезоне. Матч начнётся в 4:00 мск.

В ближайшем выездном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 ноября сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз», 28 ноября — с «Колорадо Эвеланш», 29 ноября — с «Аризоной Койотс».

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.

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