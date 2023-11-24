ЦСКА всухую крупно обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу в шести матчах

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова вывел московскую команду вперёд. На 47-й минуте Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Егор Фатеев и Марсель Ибрагимов. На 55-й минуте Кирилл Долженков забросил третью шайбу в ворота хозяев.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 ноября в Минске сыграет с московскими одноклубниками. ЦСКА 27 ноября примет «Локомотив».