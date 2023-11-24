ЦСКА всухую крупно обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу в шести матчах
Поделиться
В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Светлаков) – 28:10 (5x5) 0:2 Соркин (Фатеев, Ибрагимов) – 46:01 (5x5) 0:3 Долженков (Карнаухов, Ибрагимов) – 54:16 (5x5) 0:4 Каменев (Дыбленко) – 58:04 (en)
Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова вывел московскую команду вперёд. На 47-й минуте Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Егор Фатеев и Марсель Ибрагимов. На 55-й минуте Кирилл Долженков забросил третью шайбу в ворота хозяев.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 ноября в Минске сыграет с московскими одноклубниками. ЦСКА 27 ноября примет «Локомотив».
Комментарии
- 24 ноября 2023
-
21:26
-
21:20
-
20:58
-
20:47
-
20:09
-
19:58
-
19:41
-
19:23
-
18:59
-
18:40
-
18:17
-
17:59
-
17:38
-
17:20
-
16:59
-
16:39
-
16:10
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
13:55
-
13:30
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:40
-
12:30
Партнерский контент