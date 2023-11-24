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ЦСКА всухую крупно обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу в шести матчах

ЦСКА всухую крупно обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу в шести матчах
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Светлаков) – 28:10 (5x5)     0:2 Соркин (Фатеев, Ибрагимов) – 46:01 (5x5)     0:3 Долженков (Карнаухов, Ибрагимов) – 54:16 (5x5)     0:4 Каменев (Дыбленко) – 58:04 (en)    

Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова вывел московскую команду вперёд. На 47-й минуте Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Егор Фатеев и Марсель Ибрагимов. На 55-й минуте Кирилл Долженков забросил третью шайбу в ворота хозяев.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 ноября в Минске сыграет с московскими одноклубниками. ЦСКА 27 ноября примет «Локомотив».

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