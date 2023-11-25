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TVA Sports — об основном защитнике «Колорадо»: он проходит обследование в клинике в США

TVA Sports — об основном защитнике «Колорадо»: он проходит обследование в клинике в США
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TVA Sports прокомментировал ситуацию с защитником «Колорадо Эвеланш» Самуэлем Жираром.

«Судя по всему, Жирар в течение некоторого времени страдал от периодических головных болей. В данный момент он проходит обследование в специализированной клинике в США. Сейчас слишком рано говорить, что это сотрясение мозга или другая проблема.

Тот же источник указал, что отсутствие Жирара на неопределённый срок строго связано со спортом и что он, возможно, слишком рано вернулся в игру.

Его тренер Джаред Беднар в среду объяснил отсутствие защитника личными причинами.

«Мы находимся в неизвестности, поэтому это, безусловно, вызывает беспокойство», — признался дядя Самуэля Роджер Бутен, который собирался сыграть свой матч в развлекательной лиге для взрослых.

Родители Самюэля отклонили нашу просьбу об интервью», — говорится в сообщении.

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