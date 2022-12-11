«Что если я не смогу встать с кровати утром?» Ещё одна легенда НХЛ стала жертвой хоккея

«Я немного боюсь того, что случится, если мне прилетит такой же удар, как в прошлом. Эта мысль ужаснула меня. Смогу ли я вообще встать с постели утром?» — вот пугающие слова настоящей чешской легенды. Кого? К сожалению, его имя не каждому любителю хоккея скажет многое.

Якуб Ворачек — третий чешский игрок по количеству очков (806) и результативных передач (583). Да, он уступает только легендам — Яромиру Ягру (1921 и 1155) и Патрику Элиашу (1025 и 617). И Ворачек — ещё одна жертва прекрасной игры под названием хоккей. Якуб выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга, которое он получил в 11-м матче сезона — с «Колорадо Эвеланш» 4 ноября. Форвард Драйден Хант ударил 33-летнего чеха из «Коламбус Блю Джекетс» по голове клюшкой.

«Поговорив со многими врачами, мы пришли к выводу, что сейчас я не могу вернуться. И не вернусь в ближайшее время, — сказал Ворачек. — Само собой, я приложу все усилия для возвращения, но это может быть долгий процесс, и сейчас я не вижу себя в игре в ближайшем будущем».

А в прошлом чех перенёс до восьми серьёзных сотрясений мозга, не считая ещё нескольких менее серьёзных.

«В прошлом у меня было много травм головы, и это то, о чём я должен думать, я должен быть умным. Сейчас я нахожусь в этой точке. Если я пройду медицинское освидетельствование, то попытаюсь вернуться. Мы ещё посмотрим, — сказал Ворачек, чей контракт действует до сезона-2023/2024. — Завершение карьеры? Я не могу уйти на пенсию, у меня ещё действует контракт. Я хотел бы отработать его. Если смогу, буду счастлив. Если ничего не изменится, решение будет за врачами».

Якуб провёл долгую карьеру. На его счету более тысячи матчей в НХЛ — 1058. Он уже понял, как нужно принимать удары соперников и судьбы: «Не сказал бы, что я сентиментальный человек, который навязчиво думает о чём-либо, если может этого добиться. Если я смогу — а люди будут говорить мне, что нельзя, — тогда я просто пойду дальше и займусь чем-то другим. Думаю, это правильный подход для меня на этот раз».

Ворачек с национальной сборной выиграл чемпионат мира в 2010 году, в 2013-м завоевал бронзу, а ещё через два года был признан лучшим хоккеистом Чехии.

«Как игрок и особенно как хоккеист, который привык находиться на льду, ты делаешь всё, что в твоих силах, чтобы вернуться на лёд. И иногда, может быть, особенно в молодости, ты ошибаешься, — сказал он. — Я несколько раз попал под довольно сильные хиты и из-за своего прошлого сотрясения мозга немного беспокоюсь, что если это будет… в конечном итоге, что произойдёт со мной, если я не смогу даже подняться с кровати утром?»

Ворачек был задрафтован в 2007 году «Коламбусом» в первом раунде под общим седьмым номером. Со следующего года чех дебютировал в лиге и проиграл за «Блю Джекетс» до 2011 года. А затем он отдал 10 лет «Филадельфии», только в 2021-м вернувшись в родную команду. А ещё во время локаута-2012/2013 засветился в КХЛ, поиграв за пражский «Лев».

«Когда ты молод, то хочешь остаться в НХЛ, — сказал Якуб. — Знаете, игра была совсем другой в мои первые три, четыре, пять сезонов. Пока я был способен зашнуровать свои коньки и вроде как играть, я собирался это делать».

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Так есть ли у Ворачека сожаления? Его высшим результатом в плей-офф было три выхода во второй раунд с «лётчиками». За это он расплачивался сотрясениями.

«Нет, нет. Я знал, что делаю, и всё зависело от меня, поэтому я не жалею об этом.

Ты живёшь с этим. Я сыграл более тысячи матчей. Думаю, это показало, что я всегда был хорошим игроком в раздевалке, пыталсь помочь другим и поделиться своим опытом. Так что я не жалею ни о чём, о нет».

Что ж, хочется пожелать Ворачеку прежде всего здоровья. Конечно, иногда для спортсмена жизнь завершается, когда он вынужден завязать с карьерой. Но разве есть в этом мире что-то важнее здоровья?