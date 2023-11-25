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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг рукой ударил по лицу лежащего на льду игрока «Баффало

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).

В одном из эпизодов по ходу матча канадский защитник «Питтсбурга» Крис Летанг рукой ударил по лицу лежащего на льду форварда «Баффало» Пейтона Кребса. За данное действие игрок был наказан двухминутным удалениям.

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Напомним, после сегодняшнего матча «Баффало» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Дона Гранато сыграют 26 ноября в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Пингвины» остаются с 18 очками и идут на 13-й строчке Востока. Ближайшую игру команда Майка Салливана проведёт 26 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс».