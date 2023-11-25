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Два ассиста Романова и 28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одолеть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кайл Палмьери, Оливер Вальстрём, Мэтью Барзал, Андерс Ли, а также Симон Хольмстрём. Российский защитник Александр Романов стал автором двух результативных передач. Его соотечественник, голкипер Семён Варламов отразил по ходу матча 28 бросков по своим воротам.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Дрейк Батерсон, отличившийся дублем, а также Дрейк Батерсон.

«Айлендерс» теперь занимает девятое место в таблице Восточной конференции, а «Оттава» — 15-е.