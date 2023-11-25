Два ассиста Романова и 28 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одолеть «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» встречалась с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кайл Палмьери, Оливер Вальстрём, Мэтью Барзал, Андерс Ли, а также Симон Хольмстрём. Российский защитник Александр Романов стал автором двух результативных передач. Его соотечественник, голкипер Семён Варламов отразил по ходу матча 28 бросков по своим воротам.
У хозяев в сегодняшнем матче забивали Дрейк Батерсон, отличившийся дублем, а также Дрейк Батерсон.
«Айлендерс» теперь занимает девятое место в таблице Восточной конференции, а «Оттава» — 15-е.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 10:25 (pp) 1:1 Палмьери (Нельсон, Романов) – 13:55 1:2 Вальстрём (Романов, Пажо) – 26:22 1:3 Барзал (Палмьери, Нельсон) – 29:51 (pp) 1:4 Ли (Вальстрём) – 29:57 2:4 Штюцле (Жозеф) – 30:56 3:4 Батерсон (Штюцле, Жозеф) – 31:43 3:5 Хольмстрём (Добсон, Мейфилд) – 45:18
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