Антон Худобин заявлен вторым вратарём в составе «Сибири» на матч с «Нефтехимиком»
Сегодня, 25 ноября, в Новосибирске состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком». Матч начнётся в 12:00 мск.
Вторым вратарём в составе «Сибири» на матч заявлен Антон Худобин. Это первое попадание голкипера в заявку после перехода из красноярского «Сокола».
Напомним, текущий сезон 37-летний Худобин начинал в составе красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ, в составе которого провёл 11 матчей, показав 92,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,29.
До «Сокола» за свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».
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