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Антон Худобин заявлен вторым вратарём в составе «Сибири» на матч с «Нефтехимиком»

Антон Худобин заявлен вторым вратарём в составе «Сибири» на матч с «Нефтехимиком»
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Сегодня, 25 ноября, в Новосибирске состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком». Матч начнётся в 12:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторым вратарём в составе «Сибири» на матч заявлен Антон Худобин. Это первое попадание голкипера в заявку после перехода из красноярского «Сокола».

Напомним, текущий сезон 37-летний Худобин начинал в составе красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ, в составе которого провёл 11 матчей, показав 92,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,29.

До «Сокола» за свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».

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