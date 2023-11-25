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«Это расстраивает». Главный тренер «Миннесоты» упрекнул хоккеистов «Колорадо» в симуляциях

«Это расстраивает». Главный тренер «Миннесоты» упрекнул хоккеистов «Колорадо» в симуляциях
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон остался разочарован симуляциями хоккеистов «Колорадо». Специалист упрекнул звёздного защитника «Эвеланш» Кейла Макара в намеренных падениях на лёд, за что хоккеисты «Уайлд» получали удаления.

«Клюшки наших ребят заработали много удалений, но так же много больших парней соперника легко падали на лёд. Я не могу принять эти симуляции, им не место в игре. Вероятно мне стоит изменить свои взгляды.

Парня оттирают от шайбы, и он падает плашмя на спину. Одни из самых больших ребят в лиге, обладающие великолепным катанием, дважды падают на лёд. Разве хоккеистов учили нырять и симулировать? Вы не хотите это видеть в игре, это противоречит её духу. И это сильно расстраивает», — цитирует Эвасона пресс-служба клуба.

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