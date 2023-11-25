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Вратарь СКА Маттссон пропустил два гола после двух бросков и был заменён на девятой минуте

Вратарь СКА Маттссон пропустил два гола после двух бросков и был заменён на девятой минуте
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Шведский голкипер СКА Юхан Маттссон был заменён на девятой минуте в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо».

На второй минуте Алексей Кручинин в первый раз поразил ворота санкт-петербургской команды. На девятой минуте Маттссон пропустил второй гол — Антон Силаев «пробил» шведа броском от синей линии. После этого тренерский штаб СКА заменил Юхана на Никиту Серебрякова. Маттссон в итоге не сделал ни одного сейва, пропустив два гола после двух бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает нижегородское «Торпедо». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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