«Ак Барс» прервал серию поражений, переиграв «Витязь» благодаря дублю Евгения Свечникова

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

На второй минуте Евгений Свечников вывел казанскую команду вперёд. Через 57 секунд Скотт Уилсон сравнял счёт. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил вторую шайбу. На 46-й минуте Евгений Свечников оформил дубль. На 48-й минуте Александр Яремчук сократил отставание.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

До этого «Ак Барс» проиграл три встречи подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 27 ноября в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 ноября примет «Ладу».