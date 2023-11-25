«Ак Барс» прервал серию поражений, переиграв «Витязь» благодаря дублю Евгения Свечникова

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
На второй минуте Евгений Свечников вывел казанскую команду вперёд. Через 57 секунд Скотт Уилсон сравнял счёт. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил вторую шайбу. На 46-й минуте Евгений Свечников оформил дубль. На 48-й минуте Александр Яремчук сократил отставание.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
До этого «Ак Барс» проиграл три встречи подряд.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 27 ноября в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 ноября примет «Ладу».
- 25 ноября 2023
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