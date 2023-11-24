«Ак Барс» накрыл жёсткий кризис. Неужели методы Билялетдинова устарели?

Семь неудачных матчей в марафоне регулярки могут произойти с любой командой, а состав «барсов» слишком силён, чтобы играть так долго.

Если твоя команда не может забросить ни одной шайбы «Куньлуню», который через матч стабильно получает 40 и более бросков по воротам, то у неё проблемы. Если это богатая команда, то это проблема вдвойне. Если же в первом звене играют Александр Радулов, Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин, то тогда можно бить в набат.

Именно это сейчас и происходит вокруг «Ак Барса». Только сегодня коллеги из «СЭ» представили результат опроса генеральных менеджеров КХЛ: 12 руководителей из 21 опрошенного отправляют Кубок Гагарина в Казань, рядом никого и близко нет. Однако менеджеры высказывали своё мнение до кризиса команды Билялетдинова, а он проявляется очень резко: шесть поражений в последних семи матчах, в трёх играх суператака Казани не забила вообще ни разу.

Ситуация чем-то напоминает прошлогоднюю: Олег Знарок покинул «Ак Барс» в конце ноября на фоне чудовищного игрового кризиса — правда, он сопровождался балансировкой у черты кубковой восьмёрки и потоком мемов про кланы «шипачёвских» и «местных». Сейчас ничего такого нет, но при этом положение «Ак Барса» в таблице перестало быть комфортным: ещё пара неудачных матчей, и команда может упасть сразу на седьмое место Востока. Стоит ли паниковать местным болельщикам?

Эпизод матча «Ак Барс» — «Динамо» Фото: РИА Новости

Погружённые в тему журналисты «Бизнес Онлайн» рассказали, что сейчас происходит в клубе. Издание привело цитату одного из игроков команды: «Мы все обязательно должны бежать в оборону. Оборона и оборона – именно так требует Билялетдинов». Теперь тренер-ветеран требует от своей команды тотальной обороны, чему удивляются даже те, кто работал с ним давно. Билялетдинов якобы хочет наладить оборону сейчас, чтобы она пригодилась в плей-офф.

«В атаке, если оставить за скобками индивидуальные творческие откровения, схема тоже простая. Выиграли борьбу — подняли на синюю — наброс. Заходит либо прямой бросок, либо добивание, либо рикошет. Если игра продолжается, схема повторяется», — пишет в своём телеграм-канале комментатор КХЛ ТВ Виталий Магранов. Это звучит как тактика стереотипного «Амура» или «Адмирала», но не команды, у которой так много креативных вингеров, что Дамир Жафяров половину чемпионата вынужденно сидит в запасе.

Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Совсем недавно в похожем пике оказался «Металлург». Сколько же откровений про «Магнитку» мы узнали за этот период — что Андрей Разин не тренер для больших дел, и что команда слишком легковесная и авантюрная, и что с хоккеистами он разговаривает не так, как надо. После этого «Металлург» выиграл девять матчей подряд — судя по всему, за это время в команде изменилось вообще всё и тренер стал другим. Но ведь это же не так.

Кажется, не все привыкли к тому, что в сезоне из 68 матчей большие спады неизбежны, пройти всю регулярку ровно — абсолютно нереально. Возьмём в пример НХЛ: чемпионский «Вегас» провалил январь-2023, проиграл 8 матчей из 10 и забросил на этом отрезке лишь 21 шайбу. У «Тампы» Джона Купера, игравшей в финалах, было фирменное время для спада — февраль-март, когда у «молний» почти всё валилось из рук. Стоит ли ожидать от «Ак Барса», что команда с таким средним возрастом не выдаст отрезок из 7-8 матчей, на котором будет выглядеть абсолютно разобранной?

Зинэтула Билялетдинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Актуален ли Зинэтула Билялетдинов и его система для современной КХЛ? Вопрос довольно странный. Конечно, этот сезон отмечается необычным для нашей лиги креном в атаку — но буквально в январе-феврале этого года «Ак Барс» ехал по регулярке асфальтоукладчиком, даже после осенних провалов обеспечив себе первое место на Востоке, а в плей-офф нокаутировал «Авангард» именно в тренерской битве. Михаил Кравец вообще ничего не смог придумать против схем Билялетдинова. Что, за полгода лига так изменилась или Зинэтула Хайдярович вдруг резко сдал?

Сейчас обсуждают, стоило ли оставлять тренера-ветерана, которого год назад в «Ак Барс» возвращали всем миром и выписали немаленький контракт. Скорее, странно было бы убирать Билялетдинова после того, как его команда остановилась в шайбе от чемпионства, а альтернатив на рынке было не так много. Доносилась информация, что ЗХБ хотел видеть в роли своего наследника Алексея Кудашова, поигравшего в командах Билялетдинова, однако тот выиграл аппаратную войну и остался в «Динамо». Илья Воробьёв, такое ощущение, сам хотел отдохнуть годик, а иностранцев в Россию сейчас заманить сложно.

Нынешнюю логику тренера на самом деле понять можно. Звёздам «Ак Барса» не нужен хоккейный Курбан Бердыев, который водил бы их за ручку по льду и показывал, в каком месте стоять и как правильно принимать шайбу. В Казани собраны игроки, которым можно сказать «Крушите!» — и они по свистку будут крушить. Расплёскивать атакующие силы прямо сейчас смысла нет, «Ак Барс» в КХЛ последних лет никогда и феерил в регулярках слишком сильно. Есть только один вопрос: а не слишком ли сильно Билялетдинов затянул гайки в применении олдскульных методов с баллонами и прочим? Если верить коллегам, то у ЗХБ сейчас принцип: либо ты делаешь, как говорит тренер, либо садишься в запас.

«Ак Барс» пока решает проблему трансферами. Во время написания этого текста состоялось официальное подтверждение перехода Райли Барбера в казанский клуб. С одной стороны, Барбер — большой мастер, который показал это за короткий срок в КХЛ. С другой стороны, у «Ак Барса» и так дикий переизбыток креативных вингеров, а американец в «Барысе» чаще демонстрировал свои умения против слабых команд. Однако Билялетдинов обмен одобрил, и нет оснований ждать, что легионер в Казани попадёт в тренерскую «конуру», как говорят в Америке.

Первое звено «Ак Барса» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Ещё одно интригующее подписание — Митчелл Миллер. Этот игрок — не просто человек, которого выгнали из НХЛ из-за скандала вокруг инвалида. Американец два года назад выиграл почти все индивидуальные призы в юниорской USHL, выбив 83 очка в 60 матчах и выиграв приз игроку года. В начале сезона Миллер доминировал в словацкой лиге, набирая по полтора очка в среднем за игру — но надо учитывать и уровень лиг. В плане чистой обороны Митчелл, конечно, не может считаться эталоном, да и в атаке иногда предсказуем — чем-то это напоминает Райана Меркли в «Куньлуне» или Либора Шулака вне системы Леонида Тамбиева.

Наконец, на просмотре в «Ак Барсе» — Алексей Марченко, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Защитник стал очередным большим подписанием «Локомотива» на рынке НСА, которое не до конца оправдало все возложенные ожидания (в том числе и зарплатные), и из-за состояния здоровья он долго оставался без предложений. У Марченко редкий для «Ак Барса» правый хват, которым среди казанских защитников обладает попавший в опалу Вячеслав Войнов — это поможет разнообразить и спецбригаду, и атаку в целом.

История прошлых сезонов говорит нам о том, что топ-клубы умеют преодолевать провалы, если у них есть шикарный состав. Времена, когда напичканные звёздами СКА и «Динамо» эпохи Умарка-Гудлера вылетали в первом раунде, прошли. И «Ак Барс» в прошлом году преодолел кризис, и СКА в сезоне-2015/2016 всё равно дошёл до финала конференции, потому что в КХЛ известный стереотип пока работает в вывернутом виде: в плей-офф большое количество класса бьёт любой порядок и вообще всё. Но вот если казанский клуб из этой ямы не выберется, то тогда и можно будет говорить о тектонических изменениях в ландшафте КХЛ.