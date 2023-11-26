Максим Федотов рассказал, за счёт чего СКА совершил камбэк в матче с “Торпедо”

Защитник СКА Максим Федотов прокомментировал итоги матча с «Торпедо». Санкт-петербургская команда отыгралась со счётом 0:3 и одержала победу по буллитам — 4:3.

«Провалили первый период. Хорошо, что во втором и третьем периодах удалось переломить игру. Пропустили два гола с двух бросков? Хоккей — это игра. Сравняли и выиграли, поэтому ничего страшного. Все виноваты, когда пропускаем голы. За счёт чего удалось переломить ход игры? За счёт желания. Начали играть друг за друга, и всё получилось», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым…

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).