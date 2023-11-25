СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» по буллитам, продлив успешную серию до 8 матчей

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).

На второй минуте Алексей Кручинин вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Антон Силаев с передачи Максима Летунова удвоил преимущество «Торпедо». На 35-й минуте Богдан Конюшков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 41-й минуте Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова отыграл один гол. На 46-й минуте Валентин Зыков оформил дубль, забив после паса Алекса Гальченюка. На 56-й минуте Алекс Гальченюк сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Валентин Зыков.

Ранее СКА выиграл в семи встречах подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 27 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». СКА 28 ноября примет московское «Динамо».