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СКА — «Торпедо» 4:3 Б, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 25 ноября

СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» по буллитам, продлив успешную серию до 8 матчей
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Alexei Kruchinin – 01:12 (5x5)     0:2 Силаев (Летунов) – 08:34 (5x5)     0:3 Конюшков (Атанасов, Летунов) – 34:37 (5x4)     1:3 Зыков (Бардаков) – 40:34 (5x5)     2:3 Зыков (Гальченюк) – 45:21 (5x4)     3:3 Гальченюк (Воробьёв, Никишин) – 55:30 (6x4)     4:3 Зыков – 65:00    

На второй минуте Алексей Кручинин вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Антон Силаев с передачи Максима Летунова удвоил преимущество «Торпедо». На 35-й минуте Богдан Конюшков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 41-й минуте Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова отыграл один гол. На 46-й минуте Валентин Зыков оформил дубль, забив после паса Алекса Гальченюка. На 56-й минуте Алекс Гальченюк сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Валентин Зыков.

Ранее СКА выиграл в семи встречах подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 27 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». СКА 28 ноября примет московское «Динамо».

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